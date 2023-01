Montbéliard : les étudiants de l’UFR-STGI innovent pour leurs projets de fin d’étude

Benjamin Truchi et Fabien Casperot ont parcouru les bâtiments du campus Porte du Jura avec des scans 3D pour proposer une visite virtuelle des bâtiments du campus aux étudiants. En particulier les anciens et actuels étudiants.

Via un site internet, ou encore grâce un casque de réalité virtuelle, les étudiants et anciens élèves peuvent se déplacer de salles en salles, et laisser un souvenir. En cliquant sur un endroit en particulier, ils font apparaître une petite vignette où ils peuvent renseigner un souvenir qu’ils ont eu dans un endroit précis. Elle apparaîtra pour toutes les personnes qui passeront ensuite.

L’idée : construire un réseau social de mémoire collective. « Certains professeurs aimeraient continuer le projet, ils sont intéressés pour développer l’idée avec nous », racontent les deux jeunes.