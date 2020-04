« Le reste de la population sera invitée à venir récupérer un lot de masques (deux par foyer dans un premier temps) dans des points de distribution répartis dans les quartiers de la ville. Les personnes devront se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. À noter que pour les enfants de moins de 16 ans, c’est l’Éducation nationale qui fournira les masques », poursuit le communiqué.

Ce dernier précise que les modalités de retrait seront communiquées plus tard. Le total des achats de masques s’élèvent à 220 000 euros (hors commandes faites avec les indemnités des élus). Au début du confinement, la Ville de Montbéliard a remis aussi rapidement du matériel ont été donnés à l’hôpital Nord-Franche-Comté et aux soignants. 3 000 masques et 1 000 charlottes ont été donnés à l’hôpital et 1 000 masques ont été donnés aux médecins et infirmiers libéraux.