Montbéliard : la garde à vue du conducteur qui a blessé un gendarme levée

L’accident s’est produit dans un virage, sur une route à sens unique prise en sens inverse par un véhicule de gendarmerie, afin d’interpeller une voiture qui n’avait pas mis son clignotant en sortant d’un rond-point, a indiqué à l’AFP la procureure de Montbéliard Ariane Combarel. Selon les gendarmes, l’automobiliste a pris la fuite pour se soustraire à un contrôle routier et il leur aurait volontairement foncé dessus.

Le jeune homme de 25 ans, placé en garde à vue après l’accident, a au contraire indiqué aux enquêteurs qu’il avait été « très surpris » de voir arriver un véhicule en face de lui sur cet axe unidirectionnel et qu’il n’avait pas réussi à l’éviter, a précisé la procureure. Il a par ailleurs affirmé qu’il n’avait pas conscience que les militaires voulaient le contrôler. Le parquet a levé la garde à vue de l’automobiliste, condamné une fois par le passé pour un délit routier, afin de mener des investigations supplémentaires, notamment sur la vitesse du véhicule au moment de l’accident et pour prendre le temps d’entendre plus en détails le conducteur du véhicule de gendarmerie encore hospitalisé. Le gendarme blessé souffre de fractures au niveau de la hanche et du bassin.