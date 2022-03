Montbéliard : des travaux pont de Ludwigsburg jusqu’à fin juillet

Surplombant la rivière d’Allan, le pont de Ludwigsburg à Montbéliard, construit en 1962, doit être rénové. « D’importants travaux de réfection doivent être menés pour assurer la sécurité des personnes qui passent sur ce pont », a exposé la maire de Montbéliard, Marie-Noëlle Biguinet lors d’une conférence de presse. Car chaque jour, 35 000 personnes empruntent cette route départementale, dont 1 600 poids lourds.

Le pont est classé au niveau 3 pour ces pathologies dû à des problèmes d’étanchéité. C’est la plus mauvaise classification. Ces travaux auraient déjà dû avoir lieu il y a deux ans. Mais le Covid-19 avait empêché leur tenue. A la reprise, le Département et la Ville avaient fait le choix de les reporter pour ne pas importuner la reprise commerçante.

Des gros travaux sont prévus : l’étanchéité sera revue entièrement, mais aussi la chaussée. Par la même occasion, des travaux de reprise des trottoirs, des garde-corps, de l’éclairage public vont être menés. Le Département prévoit aussi la mise en place d’une voie verte, de 2,50 mètres de large, pour assurer un accès plus serein aux piétons et cyclistes. « Située côté Stellantis, elle reliera la Petite Hollande à Stellantis et au quartier des grands jardins », précise la maire.

Coût total des opérations : 1 400 000 euros pour le Département et 127 000 euros pour la Ville, qui prend en charge la mise en place d’un éclairage plus moderne pour le pont et la chaussée. « Une somme nécessaire pour sécuriser les trajets des usagers », expose Marie-Noëlle Biguinet