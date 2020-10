Montbéliard: 18 mois de prison pour des tirs de mortier

Un homme de 22 ans a été condamné, ce mardi 20 octobre à Montbéliard, à 18 mois de prison ferme pour avoir participé à l’agression de policiers visés par des tirs de mortier dans le quartier sensible de la Petite-Hollande. Reconnu coupable de « violences en réunion » à l’encontre de quatre policiers, le prévenu a également été condamné par le tribunal correctionnel à verser 1000 euros de dommages-intérêts à chacune des victimes.

Les policiers avaient été pris à partie le matin du 13 octobre par un groupe de quatre à six individus qui les avaient visés avec des tirs de mortier, à proximité d’une école et d’un marché, alors qu’ils perquisitionnaient un garage.

« Ces policiers ont su se protéger, se barricader et je ne sais par quel miracle, sûrement grâce à leur professionnalisme, ils n’ont pas été blessés », mais ce sont « des faits particulièrement graves et inacceptables », a estimé à l’audience la procureure Sandra Coelho. Elle a appelé le tribunal à « démontrer la volonté de ne pas laisser s’instituer une zone de non-droit où la police ne peut pas intervenir », avant de requérir deux ans de prison ferme à l’encontre du jeune homme.

« Je prenais un petit déjeuner, j’ai entendu des tirs de mortier, je suis allé voir ce qui se passait. J’ai vu des jeunes qui couraient dans ma direction, j’ai eu peur, j’ai couru », a expliqué le jeune homme, déjà condamné par le passé à quatre reprises pour des faits de vol et de conduite sans permis. « J’étais présent sur les lieux, mais je n’ai pas participé aux violences », a-t-il affirmé.