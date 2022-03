Meurtres sans cadavre : plusieurs précédents retentissants avant l’affaire Zepeda

La disparition à 29 ans d’Agnès Le Roux, héritière d’un des plus prestigieux casinos niçois, pendant le week-end de la Toussaint 1977, marque le début d’un feuilleton judiciaire à rebondissements. L’avocat Maurice Agnelet, qui fut un temps son amant et était proche du patron d’un casino concurrent, est soupçonné mais bénéficie d’un non-lieu en 1985. Renvoyé aux assises après le revirement de sa seconde femme qui lui avait fourni un alibi, il est acquitté en 2006 mais condamné en appel à vingt ans de réclusion l’année suivante pour assassinat. En 2013, la Cour européenne des droits de l’Homme estime que ce procès n’a pas été équitable, le verdict n’ayant pas été motivé. Au terme d’un troisième procès, Maurice Agnelet est de nouveau condamné en 2014 à vingt ans de prison. La Cour de cassation rejette son pourvoi. Il meurt à 82 ans en janvier 2021, en Nouvelle-Calédonie où il avait rejoint son fils après sa libération moins d’un mois plus tôt pour raisons médicales. Cette affaire a inspiré un film d’André Téchiné en 2014, « L’homme qu’on aimait trop », avec Guillaume Canet, Catherine Deneuve et Adèle Haenel.