Meurtre d’Alexia Daval: le procès programmé en novembre

Le procès de Jonathann Daval, qui a avoué le meurtre de son épouse Alexia en 2017, se tiendra du 16 au 20 novembre devant la cour d’assises de Haute-Saône, a-t-on appris jeudi auprès de son avocat. « Enfin ! C’est important qu’il puisse donner des explications sur son histoire de couple, au centre des débats, et sur cette soirée », a déclaré Me Randall Schwerdorffer.

L’informaticien de 35 ans sera jugé pour « meurtre sur conjoint », des faits passibles de la réclusion à perpétuité. « L’enjeu, c’est que la cour d’assises sache tout et que les jurés aient tous les éléments pour pouvoir juger de la façon la plus éclairée possible », a-t-il ajouté. Le procès se tiendra à Vesoul du 16 au 20 novembre, a précisé l’avocat, confirmant une information de L’Est Républicain. « C’est toujours important pour un accusé d’avoir une date à mettre sur l’échéance », a estimé Me Randall Schwerdorffer, qui a annoncé mercredi à son client la date du procès. « Nous souhaitons que Jonathann puisse s’exprimer le plus librement possible dans une atmosphère apaisée », a-t-il souligné.