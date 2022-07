Météo : l’Est de la France passe en vigilance orange canicule

Le mercure affiche des records, avec des températures supérieures à 40 °C enregistrées en Bretagne. On annonce 35 °C à Belfort ce mardi. Météo France place 15 départements en vigilance rouge et 69 en vigilance orange canicule ce lundi 18 juillet à 16 h. À l’ouest, il évoque « des pics de chaleur extrême ». Tout l’Est de la France (carte ci-dessous) est placée en vigilance orange. Météo France conseille de passer 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais. Il invite aussi à se rafraîchir et se mouiller plusieurs fois par jour. Il invite aussi à bien s’hydrater et à ne pas sortir aux heures les plus chaudes ; l’alcool est vivement déconseillé.

Il faut éviter, également, de faire des activités physiques et prêter attention aux personnes vulnérables.