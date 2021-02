Météo: des températures de – 10 à – 15 viennent s’ajouter à la neige

Le Doubs, Territoire de Belfort, la Haute-Saône restent placés en vigilance ce jeudi soir, 10 février, et au moins jusqu’à vendredi 7 h.

Météo France évoque un « épisode neigeux remarquable, nécessitant une vigilance particulière, du fait des hauteurs de neige attendues et doublé d’une occurrence de verglas », mais aussi un « épisode de froid d’une intensité nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées ».

Si Météo France prévoit la fin des chutes de neige, des épisodes de grands froids s’annoncent. « Les chutes de neige s’évacuent en début de nuit hors de nos frontières vers l’est. Elles se font de plus en plus faibles en soirée, avec des intensités inférieures à 1 centimètre par heure, surtout du haut Doubs au Sundgau où il pourra tomber tout au plus 1 centimètre supplémentaire. Cette neige est froide et légère et tient particulièrement bien sur les chaussées. Avec le vent de nord-est, des petites congères peuvent continuer à se former. »

Moins de neige, mais des pluies verglaçantes : « Quelques petites pluies ou bruines verglaçantes seront encore possibles, notamment sur les départements de Franche-Comté, jusqu’en milieu de nuit. Sur les autres départements en vigilance orange neige-verglas, les routes pourront rester glissantes, même après les dernières précipitations. Le vent toujours présent pourra en effet transporter de la neige légère sur certaines routes, allant jusqu’à reformer des congères », avertit Météo France.

A partir de jeudi matin, le temps redevient sec sur les départements en vigilance orange, selon Météo France, mais les températures vont chuter très en dessous de zéro. « On attend des températures glaciales pour les jours à venir, avertit météo France. Dès la soirée de mercredi, les températures vont chuter, d’autant plus sur les secteurs qui combineront des trouées nocturnes et un sol enneigé. Globalement, les températures jeudi au lever du jour se situeront entre -10 et -15 degrés, localement moins. On sera plutôt entre -7 et -10 degrés sur les secteurs de Dijon, Gray et Verdun, Metz. Le vent de secteur nord-est sera un facteur aggravant, augmentant fortement la sensation de froid. Le ressenti dans les zones les plus froides atteindra -15 à -20. »

L’épisode de froid se poursuivra vendredi et ce week-end, « où le temps restera glacial, avec des températures minimales parfois en-dessous de -10 degrés et localement sans dégel en journée ».