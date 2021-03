McPhy : la communication de Christophe Grudler fait l’unanimité contre elle

« C’est une attitude irresponsable », a réagi Damien Meslot, président Les Républicains du Grand Belfort. « La communication du montant de l’aide peut avoir un impact considérable sur les négociations, notamment sur le positionnement de nos concurrents », regrette-t-il également. « Non seulement il n’a aucunement participé aux négociations avec l’entreprise, mais il risque de mettre en péril les négociations menées depuis des mois par le Grand Belfort, la Région Bourgogne-Franche-Comté, Tandem et la Sodeb, dans le seul objectif de se mettre en valeur », poursuit Damien Meslot dans son communiqué de presse, lui demandant de ne plus « interférer dans les dossiers économiques que conduit le Grand Belfort ».

« Il pourrait faire perdre un dossier à 500 emplois », tance un proche de Marie-Guite Dufay, présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ; la présidente de Région n’a, quant à elle, pas communiqué officiellement sur cette affaire.

Sollicité, Christophe Grudler, qui suit des dossiers industriels au Parlement européen, ne souhaite pas réagir. Lors de l’appel, il précisait n’avoir pas reçu ce mail. Il a toutefois glissé « que les industriels ont besoin de voir une union sacrée entre les élus et non pas l’entretien de basses polémiques », regrettant la sortie du président Les Républicains du Grand Belfort, Damien Meslot. Ce lundi soir, il écrivait dans son communiqué de presse qu’il échangeait depuis un an « avec Laurent Carme, directeur général de McPhy, pour les projets de développement de son entreprise ». « Ce soutien d’un fonds privé est un élément dans un ensemble et Christophe Grudler travaille sur l’ensemble du projet, avec tout le monde », commente son entourage. « Cette somme n’est pas un secret et circule déjà largement », ajoute-t-on.

On aperçoit dans ce dossier les enjeux que revêt la communication politique et l’intérêt que lui confèrent les élus. Cette polémique illustre aussi toute la tension qui existe entre Damien Meslot et Christophe Grudler.