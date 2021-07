MBF Aluminium: les salariés font appel de la décision de liquidation

Le tribunal de commerce de Dijon a prononcé le 22 juin la liquidation de l’entreprise, qui fabrique carters de moteur et pièces de boîte de vitesse et emploie 270 personnes. Il a écarté l’unique offre de reprise, qui prévoyait la reprise d’environ 200 salariés sur 270. Les syndicats ont dénoncé la « passivité » de Renault et PSA (Stellantis), les plus gros clients de MBF, et de l’État, dont ils espéraient une aide de plusieurs millions d’euros.

MBF, très endettée, avait été placée en redressement judiciaire début novembre. Le parquet de Lons-le-Saunier a par ailleurs ouvert une enquête pour « abus de biens sociaux », portant sur des « mouvements de fonds suspects de la société MBF vers d’autres entités économiques », ainsi que sur des « rémunérations non proportionnées aux résultats de l’entreprise et bénéficiant au dirigeant ou à ses proches ».