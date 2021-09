Matthieu Spiegel : « On a retrouvé l’âme du Fimu »

« Prendre ses rêves pour des réalités ! » La voix est éraillée mais le sourire franc. En ce lundi midi, c’est un Matthieu Spiegel, directeur du festival international de musique universitaire (Fimu), heureux que l’on entend au téléphone. La 34e édition du Fimu a eu lieu et a rencontré son public, après 27 mois d’attente (la dernière édition date de juin 2019) et 15 mois d’incertitudes marquées d’abord par une annulation en 2020, puis un report du week-end de la Pentecôte à ce week-end de rentrée de septembre. La période a été délicate pour les équipes, qui ont planché sur des dizaines de scénarios. À côté, les voix étaient nombreuses pour dire que le festival ne se tiendrait jamais. Mais ils ont tenu. Navigué à vue. Ils ont cru en ce rêve. « On revient de loin », pointe Matthieu Spiegel. « C’est une édition avec beaucoup d’émotion, adhère Delphine Mentré. Peut-être un peu plus que les autres fois. »

Une anecdote. Dimanche matin, 8 h. Matthieu Spiegel débarque au bureau. Il vient de recevoir un mail anonyme. Ce n’est jamais bon signe habituellement. C’est souvent annonciateur de plaintes quant aux nuisances du festival. Et bien pas du tout. « La personne nous félicitait d’avoir réussi, malgré les contraintes, à garder l’âme du festival », confie Matthieu Spiegel. C’est ce qu’il veut retenir. « Le bilan est magique. Cela fait 5 ans que je suis directeur du Fimu, je suis toujours autant surpris par l’ambiance du festival, et là malgré les conditions », relève-t-il. Il a des anecdotes en pagaille sur cette super atmosphère. Et de citer l’ambiance complètement folle, sur la scène de la République, à l’occasion du concert du rappeur burkinabé Toksa, samedi soir. « C’était fou, raconte Matthieu Spiegel. Cela crée même un évènement au Burkina Faso où une vidéo du concert circule ! C’est la magie du festival. On a retrouvé l’âme de l’évènement. »