Masques : Macron plaide pour la « souveraineté » et juge « irresponsables » certains « procès »

Ce consortium mené par Air Liquide, est composé du spécialiste des équipements électriques Schneider Electric, de l’équipementier automobile Valéo et du constructeur PSA, a précisé le président. Plus généralement, affirmant que « le jour d’après ne ressemblera pas au jour d’avant », le chef de l’État a appelé à « rebâtir notre souveraineté nationale et européenne ».

« Nous avons commencé avant crise. Nous avons passé des réformes qui permettent à notre pays d’être plus compétitif mais il nous faut retrouver la force morale et la volonté pour produire davantage en France et retrouver cette indépendance », a-t-il souligné.

Afin d’honorer les commandes de l’État « en médicaments, respirateurs et masques », « une dotation spécifique de quatre milliards d’euros » a été attribuée à Santé publique France, a précisé Emmanuel Macron. Interrogé sur les critiques en imprévoyance auxquelles fait face l’exécutif, le président de la République a estimé que lorsque l’on « mène une bataille, on doit être unis pour la gagner. Et je pense que toutes celles et ceux qui cherchent déjà à faire des procès, alors que nous n’avons pas gagné la guerre, sont irresponsables ».

Plusieurs plaintes ont été déposées, soit auprès de la Cour de justice de la République lorsqu’elles visent des ministres, soit auprès de procureurs, notamment pour « mise en danger de la vie d’autrui ». Celui de Paris, Rémy Heitz, a expliqué mardi sur France Info en avoir ainsi reçu « presque une dizaine », notamment de collectifs ou d’élus, et qu’elles seraient traitées une fois passé « le pic de la crise » sanitaire, priorité étant donnée dans l’immédiat aux urgences judiciaires.

« Le temps viendra » de « la transparence complète », a assuré le chef de l’État, appelant « à la dignité et à l’esprit de responsabilité celles et ceux qui construisent des certitudes avec les connaissances d’aujourd’hui quand ça n’était pas celles d’hier ».

Parmi les premiers à réagir, la cheffe du Rassemblement national Marine Le Pen a ironisé sur Twitter: « Après avoir, comme conseiller de Hollande puis ministre de l’Économie, et enfin président de la République, vendu à l’étranger beaucoup de nos fleurons industriels, Emmanuel #Macron fait mine de redécouvrir le concept de souveraineté…! Pourquoi le croire ? » Le numéro un des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a lui twitté : « Aaahhh il commence à comprendre. Relocalisation des productions ! Encore un effort ! Planification et réquisitions sont la solution moderne efficace. »