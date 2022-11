Malsaucy : 8 tonnes de poissons sains repêchés lors de la vidange

Une vidange complète pour éradiquer un virus. C’est ce que le Département a dû faire à l’étang du Malsaucy, avec un protocole de pêche sanitaire spécifique. Pour cause, en 2021, de nombreux cas de virus KHV (herpès virus de carpe koï) ont été identifiés en France, et dans l’étang du Malsaucy. S’il n’est pas transmissible à l’homme et aux animaux domestiques, le virus a la vacuité de contaminer et de tuer certaines espèces de poissons de la famille des carassins et des carpes. Ce virus se transmet très facilement : par contact physique entre poissons, ou d’un poisson à un matériel contaminé dans un autre étang.

Du 16 au 18 novembre, une vidange a donc été organisée avec la fédération de pêche du Territoire de Belfort. Une vidange avec des enjeux différents que celles qui ont pu être opérées auparavant : il fallait désinfecter l’étang et le matériel nautique. Et stopper la contagion aux espèces menacées dans l’étang (et potentiellement dans les autres points d’eau à proximité).

Lors de cette vidange, l’étang a été lentement vidé (une vidange commencée le 15 octobre). Une fois l’étang vide, l’ensemble des poissons ont été pêchés puis triés par espèces pour identifier celles vectrices du virus. Ceux-ci ont été abattus. « Cette étape, exigée par la loi, s’[est faite] après l’anesthésie des poissons pour limiter tout stress ou souffrance animale », précise le Département dans son communiqué. Ont aussi été abattues les espèces nuisibles (poissons-chats). « Leur volume a représenté une demi-benne, envoyée en unité d’équarrissage », est-il détaillé.