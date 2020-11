Malgré le confinement, faire vivre l’esprit du Bleuet de France

En 1957, la vente des bleuets est également possible le 8 mail. Aujourd’hui, elle est aussi possible le 11 mars, journée créée en hommage aux victimes du terrorisme, mais aussi le 14 juillet, le jour de la fête nationale. Des collectes privées peuvent aussi être organisées en complément. « Dans le Territoire de Belfort, nous en faisons dans les trois entités militaires du département – le 1er régiment d’artillerie de Bourogne, le 35e régiment d’infanterie de Belfort et la délégation militaire départementale – où l’armée répond toujours présent », apprécie Stéphane Leroy. « On a un lien privilégié », poursuit-il. Des manifestations sportives mettent aussi à l’honneur ce symbole, comme lors du Belfort Warrior Challenge 2019 et à l’occasion du Lion 2018 et 2019. À l’échelle nationale, plusieurs équipes professionnelles de football arborent aussi un Bleuet de France en cette période de l’année.