Madagascar : deux Exincourtois vont construire un avenir aux orphelins des rues

En 2019, mon épouse et moi sommes allées rendre visite à mes grands-parents à Madagascar. C’est un pays que je connais bien, j’y ai vécu pendant huit ans. Lors d’une sortie au restaurant, on décide de parcourir les rues de la capitale pour découvrir un peu plus la ville. On remarque alors que toutes les allées sont occupées par des enfants orphelins endormis sur des morceaux de cartons. Cette vision a bouleversé mon épouse qui m’a dit : « Romain il faut que l’on fasse quelque chose. » Devant l’urgence de cette réalité frappante, l’idée de créer une association pour venir en aide à ces enfants commence à germer dans notre esprit. Des semaines plus tard, nous rencontrons des ONG sur place pour mesurer l’ampleur de la situation et réfléchir à ce que l’on pouvait faire à notre niveau. De retour en France, notre décision était prise. On décide de créer notre association et de quitter la France un mois et demi plus tard avec nos enfants.