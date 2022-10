Au-delà de l’hiver, le futur homme fort d’EDF a présenté ses priorités à moyen et long terme, citant la relance d’un programme nucléaire voulu par le gouvernement (6 nouveaux réacteurs, et des petits réacteurs de type SMR), l’investissement hydroélectrique, « un rôle de premier plan dans les renouvelables » et « le développement et l’adaptation des réseaux à une électricité plus décentralisée », notamment à travers l’autoconsommation, selon ses réponses écrites.

La situation financière d’EDF, dont la dette pourrait atteindre 60 milliards d’euros à la fin de l’année, demande, elle, de la « vigilance à court terme pour ne pas devoir réduire les investissements et compromettre l’avenir », a-t-il jugé. Si cette situation « devrait s’améliorer » avec le redémarrage de réacteurs, M. Rémont a jugé nécessaire une « visibilité à long terme » sur les mesures réglementaires destinées à limiter la hausse du prix de l’électricité pour les clients dont EDF supporte la majorité des coûts. En cause selon lui, l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh), qui « induit une sous-rémunération » de l’activité nucléaire d’EDF. Il a demandé aussi une réforme « profonde » des règles du marché européen, en jugeant « indispensable » le découplage des prix du gaz et de l’électricité.

À l’heure des questions, le candidat a été passé au grill sur son rôle joué dans la vente controversée en 2014 de la branche énergie Alstom à General Electric lorsqu’il conseillait Alstom comme banquier à Bank of America Merrill Lynch, une « forfaiture contre l’intérêt national », a lancé le député Matthias Tavel du groupe Nupes-LFI qui a annoncé voter contre, tout comme le RN. C’était « la seule solution possible pour assurer l’avenir de ces activités », selon M. Rémont. Autre sujet de friction, la crainte d’un démantèlement avec une séparation entre l’activité historique nucléaire et les renouvelables. Il y aura « une production diversifiée et non dans le tout nucléaire », a-t-il répondu.