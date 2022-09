Emmanuel Macron propose de nommer Luc Rémont à la tête d’EDF

Au sein du géant des équipements électriques Schneider electric, on loue son « fort sens du devoir ». D’ailleurs, ce polytechnicien ingénieur de l’armement n’est-il pas réserviste. En France de 2014 à 2017, il gère notamment des opérations de restructuration et de transformation parfois délicates socialement. Un représentant du personnel CFE-CGC, interrogé par l’AFP, ne tarit pas d’éloges sur ce « bon manager, très apprécié des équipes » : « C’est quelqu’un d’assez exemplaire, de très humain, il a vite compris les complexités de l’entreprise ». « Chez Schneider, les négociations ne se font pas au forceps. Il n’a jamais imposé une vision différente. Sur toutes les situations un peu compliquées, on a toujours réussi à trouver un terrain d’entente (…) On le voyait souvent, il aimait bien avoir des contacts directs avec les représentants du personnel pour avoir une vision sans filtre », ajoute cette même source. « C’est un pur produit de la finance, pas un industriel. Aucune expérience d’un secteur d’une complexité incroyable ! », alerte une source syndicale. « On jugera sur pièces. Il faudra qu’il nous fasse la démonstration qu’il veut travailler avec les syndicats, avec la CGT et avec une ligne, on l’espère, qui réponde à ce qu’on porte depuis des mois et à l’intérêt de tous les citoyens », a indiqué Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la FNME-CGT.