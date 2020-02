L’IUT Belfort-Montbéliard communique depuis une Web TV

La Web TV va émettre de 9 h à 17 h. Quelques émissions sont préenregistrées et seront retransmises. D’autres seront en direct et en duplex, pour évoquer « les formations, l’alternance et la formation continue, le lien entre formations et recherche scientifique, la vie étudiante, mais aussi la mixité́ des filières, l’insertion professionnelle et autres sujets d’actualité́ ». Vont se succéder au micro des enseignants-chercheurs, des étudiants, des représentants d’association, de la bibliothèque universitaire, du Crous. Et les visiteurs pourront suivre l’émission sur le site. Ce projet s’inscrit dans une volonté d’amélioration de la visibilité des formations, des débouchés professionnels et pour évoquer l’environnement des études de l’IUT. Le projet est coordonné par Alain Lambouc-Durand, enseignant en sciences de l’information et de la communication, au département Métiers du multimédia et d’Internet et chercheur au laboratoire Elliadd de l’UFC. « Elle vise non seulement à développer les compétences en communication audiovisuelle des étudiants de l’IUT, quelle que soit leur formation, mais aussi à̀ faciliter l’accès à un plus large public », détaille le communiqué. Le fonctionnement est confié à des étudiants de toutes les formations de l’IUT. « Avec le développement des médias sociaux ainsi que l’essor de l’audiovisuel dans la communication, certaines entreprises sollicitent leurs salaries pour alimenter leur communication, notamment sur les réseaux sociaux, via la publication de vidéos. Il s’agit donc pour les étudiants d’adopter des méthodes et pratiques professionnelles dans ce domaine afin qu’ils puissent les réinvestir dans un contexte de communication professionnelle interne à leur entreprise », conclut l’IUT.