“L’improvisation théâtrale c’est une mise à poil à chaque fois”

Le spectacle de samedi “polar long form”, basé sur le principe d’une enquête policière, a déjà été joué il y a deux ans, avec une petite jauge de spectateurs dans un bar du centre-ville. Cette fois-ci, la troupe a mis l’accent sur le décor de théâtre avec une jauge plus importante au centre culturel de la Pépinière. “On a fait quelques modifications”, détaille-t-il.

Le long form, joué samedi, “est un format qui peut durer 45 minutes, une heure ou même plus”, indique celui qui enfilera le costume du maître de cérémonie. C’est la verve des comédiens qui fait le reste. Pendant toute la représentation, le maître de cérémonie ne quitte pas la scène. Il doit apporter des éléments de l’enquête aux joueurs. Donner le rythme au spectacle. Et embarquer la salle dans la représentation. “J’ai la prétention de capter le public”, promet Hubert Muller, déjà dans son rôle. L’interaction du public est au centre du spectacle. C’est lui qui dénoncera le coupable.

“Ce que veut le spectateur, ce sera la vérité car on adaptera tout en fonction de lui”, indique le futur maître de cérémonie. Le but se résume à la cohérence et à la fluidité de l’enquête comme le dit Hubert Muller : “Mon souhait est que le public pense qu’il est venu voir une pièce de théâtre écrite à l’avance.” Avant d’ajouter : “Si on prend du plaisir et que le public aussi, on aura réuni tous les critères d’un spectacle réussi”. Car, l’improvisation c’est avant-tout une rencontre entre un public et des joueurs : “Le succès c’est quand vous tutoyez les anges. Parce qu’il y a des impros où l’on touche le ciel et d’autres où ça décolle moins bien !”