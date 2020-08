[L’été du vélo #6] La ville de Belfort la tête dans le guidon

Si la mairie de Belfort témoigne depuis quelques mois d’un intérêt certain pour le développement des pistes cyclables, on repère quelques freins. Veloxygène, dans ses demandes, avait par exemple soumis l’idée de multiplier les double-sens de circulation, pour les vélos, comme on l’observe dans certaines rues, notamment rue Degombert près du square du Souvenir. Ce sont des rues à sens unique pour les voitures, mais à double-sens pour les vélos. Damien Meslot est plus « réservé » sur ce dispositif, notamment en termes de sécurité lors de mauvaises conditions de circulation.

Autre sujet sur lequel rien n’est avancé : les cédez-le-passage cyclistes aux feux tricolores, que l’on peut observer à Montbéliard. Si le feu est rouge pour les véhicules motorisés, les vélos peuvent passer en respectant un céder-le-passage. Ce dispositif fluidifie le trafic des vélos, mais génère aussi de la sécurité pour les cyclistes en dissociant le démarrage des véhicules motorisés de celui des vélos. Selon le dispositif, ce cédez-le-passage cycliste au feu peut permettre de tourner à droite, majoritairement, mais aussi de traverser, si la physionomie du carrefour s’y prête. Quand on questionne le maire à ce sujet, il répond simplement : « On va regarder. »

Aujourd’hui, la volonté de la mairie est d’avancer « par touches ». « Nous allons continuer d’améliorer, pour circuler en sécurité, poursuit Damien Meslot. Et aujourd’hui, on fait un grand saut. » « Là, nous testons. Si cela ne marche pas, on enlève les quilles », remarque finalement Damien Meslot.