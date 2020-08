[L’été du vélo #3] Avec la Chaussidou, Bethoncourt innove

« Nous avons la volonté de réduire la vitesse », rappelle également l’adjointe à l’urbanisme. En observant la circulation pendant une demi-heure, la vitesse est en effet bien limitée dans le secteur. La chaussidou est un espace limité à 30 km/h. On observe encore quelques automobilistes hésitants, décontenancés par l’aménagement et observant assidûment la signalisation… On peut ? On ne peut pas ? Une question d’habitude et de vigilance.

Aujourd’hui, les deux aménagements sont officiellement en test. « Il faut que les gens se l’approprient, reconnait Isabelle Thiébaud, et qu’il voit la plus-value pour le cadre de vie. » Il ne fait aucun doute qu’ils seront pérennisés. Et la mairie envisage même d’en installer d’autres et d’en faire la promotion chez les voisins. Grand avantage, selon le maire : « On peut mettre des pistes cyclables dans des lieux où on pensait que c’était impossible », apprécie-t-il. « On ne change pas la physionomie de la route, confirme Isabelle Thibaud, avant de sourire : La chaussidou est un vrai couteau suisse. »