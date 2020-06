Les Tchétchènes restent marqués par « l’imaginaire du combattant »

Ils ont commencé à venir en Europe à la fin 1999 lors de la seconde guerre de Tchétchénie. Il s’agissait souvent de personnes qui avaient soutenu les indépendantistes, éventuellement combattu la Russie pendant la première guerre (1994-1996) et qui étaient repérées dans un territoire de petite taille. Aujourd’hui, la majeure partie des citoyens de Russie demandant l’asile en France sont encore des Tchétchènes. Cela peut être des familles qui font fuir un des leurs de peur qu’il ne soit dénoncé pour avoir tenu des propos critiques envers le régime. Ou pour qu’il n’intègre pas, sous la contrainte, les forces de Ramzan Kadyrov qui dirige le pays d’une main de fer depuis 2007.

Cette région, peuplée en majorité de musulmans, a affronté deux guerres particulièrement brutales envers les civils au cours des 25 dernière années. Aujourd’hui, les chercheurs estiment qu’il y a entre 150 et 200 000 Tchétchènes en Europe, principalement en France et Allemagne mais aussi en Belgique, Autriche, Suède ou Norvège. La majorité a obtenu le statut de réfugié et a eu des enfants. En France, on parle de 50 à 60 000 personnes. Les gens se sont installés là où y avait des Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada), parce qu’il n’y avait pas de diaspora pré-existante, dans la capitale bien sûr mais aussi vers Toulouse/Albi, Strasbourg, Nice, autour de Lyon, mais très peu à Dijon.