Les Shifters, déclinaison locale du Shift project pour sensibiliser à la décarbonation

Pour diffuser ces connaissances, un réseau associatif s’est tissé en France, reposant sur des bénévoles, The Shifters. Une antenne locale a été lancée dans le nord Franche-Comté en mai 2022. « Nous portons le langage du Shift Project », indique Michel Romand, directeur d’Isthy, le futur centre de tests des réservoirs hydrogène, à l’Aéroparc de Fontaine. Cette association compte près de 20 000 personnes sur le terrain. Le groupe local dénombre une vingtaine de participants.



« Nous faisons de la sensibilisation et nous fournissons des informations pour la prise de décision », remarque Michel Romand, également référent du débat public des Shifters pour le nord Franche-Comté et pour la région Bourgogne-Franche-Comté. « Nous ne sommes pas là pour donner la solution, complète François Baudin, chef de projet éolien chez Locogen, référent du groupe local. Nous expliquons. » Et les deux hommes d’insister : « Le message consiste à relayer l’idée qu’il faut décarboner nos vies, individuellement et collectivement. » S’ils ne livrent pas LA solution, ces passionnés de techniques et de sciences peuvent glisser des astuces. Ils se disent « engagés » et non pas « militants ». « Ce sont des questions qui font peur, admet François Baudin, mais on les met sur la table. »