« La sobriété est le premier levier de la décarbonation »

Aujourd’hui, l’industrie pèse en France 13,5 % de son PIB. Le covid-19 a aussi montré son importance et le rôle qu’elle doit jouer dans la transformation de l’économie. Mais pour se faire, elle doit se décarboner, « pour assurer sa propre résilience », comme l’indique Le Shift Project, dans sa synthèse Décarbonner l’industrie sans la saborder, mais aussi pour rendre possible cette transformation.

Aujourd’hui, l’industrie représente 20 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire français (46 % sur les procédés industriels et 54 % sur l’énergie de l’industrie). La chimie, la métallurgie (surtout la sidérurgie, qui produit l’acier) et l’industrie des matériaux de construction (ciment) pèsent les trois quarts de ces émissions. « L’industrie se lance dans le problème et commence à faire sa part », convient toutefois Jean-Yves Jaskulski.

« L’électrification va énormément décarboner », note alors Maxime Buquet, ingénieur à General Electric, à l’entité turbines à gaz, investi dans le programme de décarbonation de l’entreprise américaine. Automatiquement, l’autre enjeu, c’est la décarbonation de la production électrique. Certes, les énergies fossiles (pétrole, gaz) ne représentent que 1 % de la production d’énergie primaire en France. Par contre, leur poids est plus important dans la consommation d’énergie. Le pétrole pèse 28,1 %, le gaz naturel 15,8 %, le charbon 2,5 %.

Dans ce défi à relever, « la sobriété est peut être le premier des leviers », estime Jean-Yves Jaskulski. « Qu’est-ce qui est de l’ordre du superflu et qui peut être réduit ? » questionne-t-il. Aux chantres de la réponse technologique, il rappelle que « nous avons [déjà] fait des progrès technologiques et [que] la courbe n’a jamais flanché ». Tout simplement parce que si on a amélioré les performances, on a aussi accru les usages. « Il faut arrêter d’utiliser l’amélioration technologique pour s’engouffrer dans de la consommation supplémentaire », intime le Shifter. « À chaque fois que nous achetons quelque chose, il faut faire attention et comprendre ce qui se joue », invite Julie Mantion, responsable développement hydrogène au bureau d’ingénierie REI groupe. Puis d’évoquer « la catastrophe du Black Friday, qui pousse à consommer des choses dont nous n’avons pas besoin ». « Nous avons besoin de passer sur un autre schéma de société et de consommation », insiste Jean-Yves Jaskulski. « La technologie seule ne va pas nous sauver », prévient-il.