Les pompiers de Delle interviennent pour un incendie en Suisse

Les sapeurs-pompiers de Delle sont venus prêter main forte à leurs homologues suisses pour l’incendie d’une ferme, à Bure, ce mardi matin, à quelques encablures de la frontière franco-suisse, non loin de Croix. « La grange, ainsi qu´une ancienne habitation attenante ont été complétement détruites par les flammes », indique la police cantonale de la République et Canton du Jura, dans un communiqué de presse. L’incendie s’est déclaré très tôt ce mardi ; les secours ont été alerté à 5 h. « Une trentaine de pompiers du SIS Haute-Ajoie Centre et du Centre de renfort d´incendies et de secours de Porrentruy, ainsi que les pompiers de Delle étaient engagés pour circonscrire l’incendie », indique la police cantonale. Aucun blessé n’est à déplorer. Selon la police, « la cause du sinistre reste à déterminer ».