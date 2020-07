Les hommages se multiplient pour Louis Souvet

« Homme de courage et de conviction, et défenseur acharné des valeurs de la République, Louis Souvet a consacré sa vie entière à l’action publique et politique. Maire durant plus de 40 ans, son nom restera attaché à de grandes transformations et à des projets de développement et d’attractivité ambitieux pour le Pays de Montbéliard, cher à son cœur. En tant que sénateur, il a œuvré pour démontrer qu’un parlementaire engagé pouvait aussi être un élu de proximité́, actif et dévoué́ pour son territoire et ses habitants. À sa famille et à ses proches, je présente mes condoléances attristées. »