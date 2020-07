Les Guinnottes et Technoland II reconnus sites « clé en main » pour accélérer le développement industriel

Le Pack rebond. C’est le projet présenté ce lundi, à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’industrie. Un projet comprenant plusieurs dispositifs visant une reconquête industrielle. Et ce projet répond à 4 objectifs : « attirer de nouveaux investissements et relocaliser notre production ; expérimenter des sites pilotes pour les transitions industrielle et écologique ; préserver les savoir-faire et développer les compétences ; accélérer les projets des collectivités et des industriels », indique le communiqué de presse co-signé par les deux ministres. « Pour relancer notre économie et garantir à nos concitoyens des emplois et de la croissance, nous devons rebondir vite. Nous devons libérer les énergies et mobiliser les entreprises partout dans nos territoires », remarquent les deux ministres.