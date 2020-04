Les entreprises franc-comtoises recourent fortement aux dispositifs de soutien

Les entreprises courbent le dos en attendant la fin du confinement et une reprise de l’activité économique dans des conditions que nul ne peut encore prévoir avec certitude.

L’Urssaf et la direction départementale des finances publiques du Doubs ont dressé un premier état des lieux, alors que le deuxième mois de confinement se profile et que les échéances sociales et fiscales vont se représenter.

Pour les échéances du 15 mars (qui concernait les entreprises de moins de 50 salariés), l’Etat attendait 9,3 milliards d’euros à l’échelon national et a perçu 5,7 milliards. Restent donc 30,8 % à recouvrir, indique Anne Barralis, directrice de l’Urssaf Franche-Comté. A l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, le reste à recouvrir est de 39,6%, et à l’échelle de la franche-Comté, de 43,4%. (Pour un département comme le Doubs, 52 millions étaient attendus, 29,7 millions ont été perçus, soit 43,4% restant à percevoir). La situation semble donc plus tendue pour les entreprises de Franche-Comté que pour l’ensemble du pays.

Pour les entreprises de plus de 50 salariés, don t l’échéance est fixée au 5 du mois, 12,7 milliards étaient attendus au 5 avril et 8 milliards ont été collectés. Un tiers (33%) des sommes attendues n’a donc pas été versé à date. En Franche-Comté, le taux est supérieure comme pour les plus petites entreprise : il est de 39,1%.

Les mesures de report sont renouvelées en avril, mais la direction de l’Urssaf souligne qu’il est indispensable de faire les déclarations sociales comme en temps normal.

Pour les indépendants, le report des charges était automatique ; cela sera renouvelé en avril. De plus, les indépendants, commerçants, professions libérales et artisans peuvent avoir recours au FAS (fonds d’action sociale). Ce dispositif (contrairement au fonds de solidarité) n’est pas soumis au chiffre d’affaires. 106 000 demandes ont été enregistrées en France, et 1403 en Franche-Comté (650 pour le seul département du Doubs ; 4100 en Bourgogne – Franche-Comté). Les notifications de versement sont imminentes. Les principales demandes viennent des coiffeurs, des commerces non alimentaires et de l’hébergement restauration.