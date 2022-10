Les effets indésirables des nouveaux tarifs des cantines de collèges

Avec le nouveau mode de calcul, sur une année comme 2023 où sont estimés à 144 les jours de cantine (selon le rapport du Département), une famille boursière au taux 3 perd un peu plus de 300 euros, en ne recevant plus le reliquat de bourse dont elle disposait avec le précédent calcul. Au taux 2, une famille boursière perdra plus de 215 euros, en prenant en compte le reversement de bourse qu’elle n’aura plus et l’augmentation du prix de la cantine (139 euros environ sur l’année). Et au taux 1, la hausse du prix de la cantine fait augmenter la note cantine d’environ 130 euros.