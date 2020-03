Les dons se multiplient à travers la France pour pallier la pénurie de masques

Dans l’agro-alimentaire, le groupe sucrier Cristal Union a donné 4 000 masques chirurgicaux à l’hôpital de Châlons-en-Champagne, et les entreprises de l’Agropole d’Agen ont mis à disposition d’une clinique une quantité équivalente. Même modestes, les dons sont encouragés, comme dans l’Isère où deux agriculteurs ont été chaudement remerciés sur Twitter par la gendarmerie.

Les services sont aussi pourvoyeurs, comme la mutuelle des collectivités locales SMACL Assurances, qui a remis 40 000 masques chirurgicaux, acquis « en prévision des alertes de grippe H5N1 en 2017 », au personnel soignant et de secours des Deux-Sèvres.

Les initiatives se multiplient également dans les PME. Après avoir rétrocédé à l’Etat 2 300 masques FFP2 début mars, le directeur des « Champignonnières de Sologne », qui achète 10 000 masques par an contre les spores libérés par les champignons, a donné cette semaine 1 200 masques à la mairie et à l’hôpital de Vierzon ainsi qu’à des cabinets médicaux, qu’il livre « personnellement ».

Dans les Deux-Sèvres, le patron d’un fabricant de meubles a donné son stock de 60 masques anti-poussières à son médecin généraliste, tandis qu’en Lorraine, les couvreurs « Bras Frères » ont donné 4 000 combinaisons et près de 900 masques à l’hôpital de Verdun. Même les diagnostiqueurs immobiliers ont lancé un appel aux dons baptisé « Aux masques citoyens ».

Même petite musique dans le public. Le conseil régional d’Auvergne-Rhône Alpes a expédié jeudi 1 440 masques FFP3 au Centre hospitalier d’Ardèche Méridionale qui était à court. A Grenoble, le CEA a donné 25000 masques chirurgicaux et 5000 FFP2 au CHU qui avait diffusé un tutoriel de fabrication de masques « faits maison ».

Au rectorat d’Amiens, près de 48 000 masques chirurgicaux et FFP2 ont été ressortis en quelques jours des tiroirs des écoles et services administratifs.

Vendredi, la métropole lyonnaise a fait état d’un total de 100 000 dons de masques chirurgicaux à l’ARS, la préfecture du Calvados de 50 000, tandis que la région Nouvelle-Aquitaine va redistribuer… 2 millions de masques issus de stocks périmés, mais néanmoins parfaitement utilisables.

Face à la multiplication des dons « de gré à gré », l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a toutefois conseillé aux donateurs de « plus de 1 000 masques » de se rapprocher des ARS pour éviter de surdoter certains établissements.