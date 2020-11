Les demandes du fonds de solidarité pour octobre ouvertes

« Les entreprises de moins de 50 salariés, qu’elles soient concernées par une fermeture administrative pendant tout ou une partie du mois d’octobre, ou qu’elles appartiennent à un secteur dit « protégé » (hôtellerie, restauration, culture, événementiel, cafés, sport, etc.) et qui connaissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % peuvent solliciter une aide pouvant atteindre 10 000 euros », informa la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué de presse.

D’abord, les entreprises doivent calculer la perte de leur chiffre d’affaires en octobre 2020, par rapport au chiffre d’affaires de référence. Deux méthodes sont possibles pour le calculer :

Choix 1 : 100 – [(CA réalisé pendant la période x 100) / CA d’octobre 2019]

Choix 2 : 100 – [(CA réalisé pendant la période x 100) / CA mensuel moyen 2019]

« Afin de maximiser l’aide aux entreprises, le chiffre d’affaires réalisé sur les ventes à emporter et livraisons ne doit pas être intégré dans le calcul du CA pour octobre 2020 », note la préfecture dans sa communication.

Les entreprises créées après le 1er juin 2019 peuvent adopter d’autres CA de référence. Pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il faut prendre comme référence le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création et le 29 février 2020. Pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires de référence est ramené sur un mois. Enfin, les entreprises créée après le 1er mars 2020, « la référence est le chiffre d’affaires mensuel moyen entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020 ».