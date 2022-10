Les coups de coeur d’À La Conquête de l’Est #11

Direction le théâtre gallo romain où nous poserons notre voiture pour le point de départ d’une belle randonnée. On suivra le balisage jaune-bleu tout au long, aucun risque de se perdre. Comptez entre 2h30 et 3h pour un peu plus de 10km. Elle n’a aucune difficultés et peut être faite par n’importe qui. On commencera donc par contourner le théâtre mais on s’arrêtera en haut pour l’admirer.Quelle chance nous avons de l’avoir par chez nous !

On poursuivra par les chemins pour rentrer dans une forêt (et admirer les belles couleurs automnales !). On arrivera à un superbe point de vue : le belvédère de Mandeure. Déjà, juste avant, il y a une piste de décollage de parapente, je vous souhaite la chance d’en voir, c’est toujours magnifique ! Petite pause au belvédère donc, on peut admirer le Doubs et se poser un peu, des tables de pique nique sont à dispo.

On poursuivra quasi tout le long en forêt et sur le retour, on longera le Doubs, ambiance bucolique ! On reviendra tranquillement à notre point de départ. C’est une chouette balade, bien connue des habitants du Pays de Montbéliard mais c’est une incontournable qu’il faut au moins faire une fois dans sa vie.

Lien de la rando : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-sur-les-hauteurs-de-mandeure/