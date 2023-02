Les chiffres du déploiement de l’hydrogène en 2022 en France [repères]

La capacité d’électrolyse installée en France, en MW. L’électrolyse permet de fabriquer de l’hydrogène à partir d’électricité. Et si l’électricité est verte (éolien, hydraulique, solaire), l’hydrogène est vert. Si l’électricité est nucléaire, l’hydrogène est décarbonée. Ces capacités correspondent aux capacités des stations de recharge avec production d’hydrogène sur place, comme c’est le cas à Auxerre (Yonne), et comme ce le sera dès le printemps à Danjoutin (lire notre article), et les sites dédié de production comme Lhyfe en Vendée. Les objectifs sont d’atteindre une capacité d’électrolyse installée de 6,5 GW en 2030, soit 6 500 MW ; il faut donc multiplier par 500 notre capacité d’électrolyse installée d’ici 2030. Un sacré défi.