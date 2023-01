Hydrogène : Bruno Le Maire attendu sur le futur site de McPhy

La construction est portée par GSE, confirme l’entreprise dans un communiqué de presse. L’entreprise a signé un contrat d’ingénierie et assure la conception et la réalisation de l’usine de grande capacité, qui doit embaucher 450 personnes à l’horizon 2027-2028. Au départ, une centaine d’emplois est prévue. L’usine s’étend sur 22 200 m², dont 18 500 m² de surface seront dédiés à la production. McPhy veut produire des électrolyseurs de grande capacité ; à terme, l’usine aura une capacité annuelle d’1 GW.

« La totalité du projet a été conçue en maquette BIM (modélisation des données du bâtiments, NDLR) par les ingénieurs du Lab GSE, ce qui permet d’ores et déjà aux équipes projets de s’immerger dans le bâtiment en réalité augmentée et d’organiser la mise en place du process et des équipements de l’usine », indique GSE dans un communiqué de presse. GSE s’engage à limiter l’artificialisation des sols. Et le constructeur vise une certification haute qualité environnementale.

Le bâtiment doit associer métal et bois. Il sera doté d’une chaudière hybride gaz/hydrogène, et des panneaux photovoltaïques sur sa toiture. GSE indique également qu’une prairie et des jardins potagers sur le terrain de 8 ha.