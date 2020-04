Les cartes interactives se multiplient pour trouver des producteurs locaux

Au tour des départements de s’allier pour trouver des solutions. Le département du Doubs et du Territoire de Belfort, ainsi que la chambre interdépartementale d’Agriculture du Doubs-Territoire de Belfort, le tout soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté, lancent donc eux aussi un site pour répertorier producteurs et commerçants.

L’initiative a pour but de « soutenir l’agriculture locale, » et « aider également les consommateurs à identifier les producteurs près de chez eux ». A l’aide d’une carte interactive, les consommateurs peuvent ainsi repérer les « producteurs locaux, et prendre connaissance des produits proposés, des modes et conditions de vente (magasin, vente directe) ». Comme l’explique le communiqué de presse du département du Doubs, c’est un outil à la disposition « des producteurs, artisans, commerçants, consommateurs à la recherche de produits locaux et des professionnels de l’alimentation, des professionnels du tourisme, des collectivités à la recherche d’un référencement de producteurs en circuits-courts. »

Ce site est ainsi devenu, selon un autre communiqué de la préfecture du Territoire de Belfort, une « porte d’entrée unique pour rechercher les producteurs locaux, connaître leurs produits et leurs modalités de vente ». En soutien aux 325 exploitations agricoles du département dont environ 140 valorisent les circuits courts ou l’agriculture biologique, de nombreux marchés ont ouvert sur dérogation. Belfort, Étuffont, Giromagny, Lachapelle-sous-Chaux ou Offemont, mais aussi Anjoutey et Beaucourt, la liste n’a fait que s’allonger toujours dans le seul but soutenir la consommation de produits locaux.