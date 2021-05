Les 3 bons plans cascades des conquérantes pour profiter du soleil

Dans le petit village de Consolation-Maisonnette, au cœur du Pays Horloger, dans le Doubs, se niche un endroit magique. Il est sûrement un de mes lieux préférés, je dois en parler sans arrêt quand on me demande où aller et à chaque fois que j’ai emmené quelqu’un là bas, il a été subjugué. Oui oui, les superlatifs sont de sortie car le lieu s’y prête parfaitement. Dès qu’on pose les pieds dans l’enceinte de l’ancien monastère, une certaine atmosphère nous englobe, nous transporte à chacun de nos pas, en longeant le Dessoubre et ses arbres tous de mousse revêtus, aux formes alambiquées qui donne un côté presque féerique à votre balade.

Et puis le clou du spectacle approche, on le sent, on l’entend surtout. Car au bout des résurgences du Dessoubre va apparaître devant vous 3 cascades dont la majestueuse cascade du Lancot de plus de 40 mètres. Allez-y après la fonte des neiges ou un épisode de pluie (comme maintenant !) et admirez. Respirez, fermez les yeux et profitez de l’endroit. Vous croiserez peut être des personnes qui viennent se recueillir. L’endroit est très prisé pour des moments de recueillement ou méditation.