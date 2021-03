L’énigme Ophélie Claude-Boxberger face à la justice antidopage

Le document, consulté par l’AFP, cite M. Flaccus lors d’une audition du 30 septembre 2020 auprès de l’AFLD: « On s’est vu peu de temps après avec Ophélie pour trouver une solution. Elle m’a dit qu’on allait dire que c’était moi. On a convenu de cette mise en scène. »

Sur la base d’une expertise, les enquêteurs estiment par ailleurs que le scénario d’une injection unique « apparaît extrêmement improbable », et penchent pour un protocole de dopage.

Ophélie Claude-Boxberger et son conseil, Me Laurent Clauzon, mettent en cause l’ensemble de la procédure avec « une confusion des autorités de poursuites et d’instruction » dans laquelle ils pointent de nombreuses irrégularités, et une enquête menée selon eux « à charge ».

« Sur les faits, je suis confiante (…) il y a eu beaucoup de pièces, beaucoup de changements de versions, j’espère qu’ils arriveront avec l’audition des témoins à y voir plus clair », a indiqué l’athlète à l’AFP.

« Comment faire reposer toute l’infraction sur la parole de ce mec? »

« Ce mec », c’est Alain Flaccus, personnage central du dossier, mais aussi de l’histoire chaotique d’Ophélie Claude-Boxberger, élevée sans son père Jacky Boxberger, ancien grand nom de l’athlétisme français, depuis décédé.

Au cœur du microcosme de l’athlétisme de Montbéliard et des rancœurs familiales, Alain Flaccus a été le premier entraîneur de la steepleuse à l’adolescence, en plus d’être le compagnon de sa mère, et de devenir une aide pour ses entraînements. Ophélie Claude-Boxberger a porté plainte contre lui en octobre pour « viol aggravé » pour des faits commis alors qu’elle était mineure.

Alain Flaccus a toujours nié toute atteinte sexuelle. Il avait été suspendu six mois en 2009 par la Fédération française d’athlétisme (FFA) pour un « comportement déviant » sur la foi d’un mail contenant une déclaration sentimentale.

Par ailleurs, une procédure suite à une plainte de Claude-Boxberger pour « empoisonnement » est en cours, en plus d’une information judiciaire au pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris pour trafic de produits dopants et administration de substance interdite.