« L’eau potable est une ressource rare »

Cette situation délicate qui s’installe impose de s’adapter. De prévoir. Surtout que ce territoire de 300 000 habitants est particulièrement dépendant d’un point de captage : celui de Mathay, sur le Doubs. Pendant six mois, il assure même l’alimentation en eau potable de 220 000 habitants indique l’ARS. Et ce point de captage est « superficiel », rappelle Benoît Fabbri, et non pas dans une nappe phréatique. Il est donc plus vulnérable vis-à-vis des accidents, d’une pollution par exemple. Si une pollution du Doubs était constatée l’été, quand le territoire est le plus dépendant de Mathay, et la situation serait particulièrement difficile.

Une étude a donc été lancée à l’échelle du nord Franche-Comté, portée par le pôle métropolitain, pour réfléchir aux investissement nécessaires à la sécurisation de la ressource en eau, à l’horizon 2050, sur ce territoire. Cet été, le prestataire sera déterminé pour porter les études. Elle visera à repérer les interconnexions possible entre les territoires et à lancer des prospections pour trouver de nouvelles ressources, comme des forages à plusieurs centaines de mètres de profondeur.

Pour mieux gérer la situation, tous les gestionnaires de l’eau de ce territoire ont dû définir un plan de gestion de crise pour définir les modalités d’actions en fonction des situations. Ce sont des réflexes à adopter alors que le dérèglement climatique implique une multiplication des crises souligne la préfecture. L’arrêté qui encadre les mesures liées à la sécheresse sera également commun à l’ensemble du bassin de l’Allan, qui rayonne sur le Doubs, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône, pour avoir une meilleure cohérence. Sur les restrictions aux usages de l’eau, les services de l’État seront attentifs au fait que les collectivités et les particuliers qui récupèrent l’eau de pluie puissent l’utiliser pour les potagers, les massifs fleuris et espaces verts . « C’est vertueux », valide le préfet, qui souligne que des remarques avaient été formulées contre cette impossibilité l’été dernier. Côté administratif, le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (Sage) pourrait mener à la création d’un établissement d’aménagement et de gestion de l’eau (Epage), qui permettrait une meilleure coordination des acteurs, sous la conduite de l’État.

La situation n’est pas catastrophique. Mais elle indique surtout que « l’eau potable est une ressource rare », souligne Simon Bellec. L’idée d’une eau qui coule à flot au robinet est terminée. Il faut prendre soin de cette ressource et adapter nos comportements. Avec quelques gestes, on peut réduire notre consommation de 30 %. « N’attendons pas une crise pour agir », invite la préfecture.