L’eau au cœur des préoccupations des agriculteurs

Si la nature des sols du Territoire de Belfort peut préserver, dans une certaine mesure, les cultures des épisodes de sécheresse, les pâtures sont de véritables « paillassons », glisse Georges Flotat, agriculteur à Froidefontaine et 1er vice-président de la chambre interdépartementale d’agriculture. Ce qui est problématique pour ceux qui sont en « système herbager », glisse-t-il. Du côté de la production céréalière, « c’est correct », assure Georges Flotat, « en qualité et en quantité ». Par contre, l’inquiétude est forte pour le maïs. « Il sèche sur pied », observe l’élu. « Il y a de la quantité, mais pas de qualité, analyse-t-il. La plante n’est plus alimentée. »

Cette sécheresse pose d’autres problèmes, réglementaires, cette fois-ci. Les agriculteurs doivent répondre à des obligations de verdissement. Ils doivent par exemple mettre en place des surfaces d’intérêt écologique (SIE), sur l’équivalent de 5 % de leurs terres arables. Et il y a un calendrier à respecter pour semer. Problème : par endroits, les plants n’ont « pas levé », déplore Georges Flotat. À cause du manque d’eau. Conformément à la réglementation, « on ne peut pas y toucher avant 8 semaines », poursuit-il, empêchant de semer une céréale d’automne. Une réglementation qui entraîne une situation « ubuesque », regrette-t-il, alors qu’on laisse les terres se « salir ». « Vis-à-vis du changement climatique, la réglementation n’est pas adaptée », glisse le vice-président, après avoir listé les grands dossiers de la profession agricole au nouveau préfet, Jean-Marie Girier.