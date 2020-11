Le terrible aveu de Jonathan Daval : « Je lui ai donné la mort »

Le verdict dans le procès de Jonathann Daval, jugé à Vesoul pour le meurtre de sa femme Alexia, sera prononcé samedi et non vendredi en raison du retard pris par les débats, ont estimé jeudi soir des avocats interrogés par l’AFP. Me Gilles-Jean Portejoie, l’un des conseils des parties civiles, pense ainsi « plaider en fin d’après-midi » vendredi, l’avocat général devant selon lui prononcer son réquisitoire « samedi matin ». Selon l’ancien bâtonnier de Clermont-Ferrand, le verdict pourrait ainsi intervenir « dans la nuit de samedi à dimanche ». Me Randall Schwerdorffer, l’un des avocats de Jonathann Daval, estime quant à lui que le verdict devrait être prononcé « samedi en fin de journée ». Le procès de Jonathann Daval, qui comparaît depuis lundi pour meurtre sur conjoint et encourt la réclusion criminelle à perpétuité, devait initialement s’achever vendredi. Mais le retard pris par les débats rend le respect de ce planning très difficile, voire quasi impossible.