Le regard dans le rétro de l’industriel Michel Clerc sur Faurecia

Dans ce livre, « il raconte l’époque où une entreprise moyenne de Franche-Comté a pu se déployer à l’international », résume Théophile Clerc. On voit comment cette filiale de PSA est passée de Cycles Peugeot à Aciers et Outillages Peugeot (AOP), puis à ECIA (1987) et finalement à Faurecia (1997).

Pour écrire ce livre truffé d’anecdotes, Michel Clerc, connu également pour avoir été président de l’Adapéi du Doubs, récupère ses agendas. Et tisse le fil de cette histoire, qui le mère sur tous les continents. « Des jacarandas, ces arbres aux fleurs mauves qui coloraient le ciel et les rues de Pretoria, aux églises de Buenos aires, en passant par un picaresque séjour dans la Chine des années 1990, nous découvrons avec une jubilation certaine, ce monde d’hier », peut-on lire sur la 4e de couverture, rédigée par Théophile Clerc, à la suite de la disparition de son père. « Il y a des anecdotes que j’ai trouvées dans l’ouvrage qu’il me racontait quand j’étais enfant », se souvient son fils.