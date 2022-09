Aujourd’hui, la filière affronte donc tous ces problèmes en même temps. Et ils ont parfois des dynamiques contradictoires. Si les gammes de véhicules électriques s’étoffent, par exemple, le client est encore « un peu perdu », note le directeur. Le gabarit, le prix et l’autonomie ne correspondent pas encore à ses attentes. Les flottes électriques ne trouvent pas encore preneur, même si les incitations sont fortes. Si de nombreuses études montrent bien que, majoritairement, la population a besoin d’une petite voiture avec une petite autonomie, les passages à l’échelle de ce raisonnement de la mobilité peinent pourtant à s’installer. Pour supprimer une voiture, il faut des solutions. Il faut lever des freins. « C’est séduisant mais difficile à mettre en œuvre », note Bruno Grandjean. Et ces raisonnements passent aussi par une « évolution globale de la société ». C’est le consommateur qui commandent les usages. Et à rebours, il questionne justement l’intérêt d’une voiture électrique avec 1 000 km d’autonomie, demandant plus de matières par exemple, alors que le besoin d’une telle autonomie. est finalement limité. On en revient au cycle de vie. Et à l’équilibre délicat à trouver.

La particularité de l’époque, c’est d’avoir une filière automobile dans laquelle les crises s’entrechoquent. L’industrie vit une révolution. « Le produit automobile doit être repensé », convient le directeur général du pôle Véhicule du futur, dont la mission de pôle de compétitivité est justement d’accompagner les acteurs de la filière dans leur démarche d’innovation. Il doit être repensé pour « tenir compte des enjeux environnementaux ». C’est dans ce contexte très contraint que se dessine l’innovation de demain. La filière a un besoin de « transformation complète ». Si c’est un « défi » pour le constructeur, « c’est encore plus compliqué pour les sous-traitants, qui ont peu de moyens et doivent absorber beaucoup de changements », alerte Bruno Grandjean. Le pôle, qui compte près de 500 adhérents, cherche dans ce contexte à « être à l’écoute » des acteurs de la filière, pour analyser leurs atouts et leurs faiblesses, appréhender quand ils seront concernés par ce changement de paradigme et engager éventuellement une diversification. Pour ne pas rater le virage.