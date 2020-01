Le nord Franche-Comté, capitale régionale du jazz ce week-end

Les initiatives des acteurs du jazz ont permis de compléter le programme jazz du week-end. Samedi, au centre culturel et social de la Pépinière, l’association Jazz autour du Lion, animée par Thierry Vautherot, l’ancien directeur du Granit, lance sa saison de jazz, avec le concert de Fulvio Sinicco Quartet (entrée payante). Suivra une Jam session. « C’est une scène ouverte où les musiciens qui le souhaitent viennent improviser autour d’une grille d’accord et à partir de standards du jazz », explique François Lanneau.

Et dimanche, à partir de 15 h, à la salle des fêtes de Belfort, on organise un grand bal swing. Trois Jazz band (de Valdoie, Vesoul et Belfort) animeront la salle et les gens pourront danser. Chaque jazz band est composé d’une quinzaine de musiciens. Une école de danse de Besançon, avec des danseurs costumés, viendra également. Pas pour une démonstration, mais pour danser avec les gens et animer la piste. « Nous organisons un évènement que nous ne pourrions pas faire chacun de notre côté, remarque François Lanneau. C’est l’esprit de la plateforme Jazz dans l’aire. » L’évènement est gratuit et ouvert à tous. « Nous voulons rappeler aux gens que le jazz est accessible et festif et qu’il a un côté populaire », relève François Lanneau. Pendant quatre jours, le souffle du jazz va enivrer le nord Franche-Comté.