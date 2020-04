Le marché automobile français devra faire face à une baisse de l’ordre de 20% en 2020

En France, la fin du confinement n’est pas prévue avant le 11 mai, et le CCFA a demandé jeudi au gouvernement de « réunir dès que possible les conditions nécessaires à un redémarrage progressif de l’activité », en autorisant notamment la vente de véhicules neufs et d’occasion. L’ACEA estimait de son côté lundi qu’au moins 1,14 million de personnes employées dans l’industrie automobile (dont la moitié en Allemagne et 90 000 en France) sur 2,6 millions au total, étaient affectées par les fermetures d’usines en Europe (Royaume-Uni compris). Avec les emplois indirects, la filière emploie dix fois plus de personnes.