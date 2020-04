Le gouvernement travaille sur le déconfinement, Macron salue la filière alimentaire

La confiance des Français dans le gouvernement pour gérer la crise du nouveau coronavirus repart à la baisse (-10 points, à moins d’un Français sur deux) après une embellie après l’annonce du déconfinement progressif, selon un sondage Harris Interactive.

Sous le feu des projecteurs, le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer avait déjà détaillé mardi ses pistes en vue d’une reprise progressive de l’école à partir du 11 mai. Ce retour, attendu avec impatience par nombre de parents depuis le début du confinement mi-mars, sera étalé sur trois semaines par niveaux de classe, avec des groupes de 15 élèves au maximum.

Mais les inquiétudes demeurent. « On est dans l’attente de précisions », selon Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale (SNPDEN), sur BFMTV. Nombre d’élus locaux, dont leurs principales associations, auront jeudi une visioconférence avec Emmanuel Macron, et affichent également leurs réticences.

L’association des maires de France souhaite une concertation avec le ministère de l’Éducation. En Nouvelle-Calédonie, une partie des élèves a repris les cours, avec effectifs réduits, règles d’hygiène et consignes de distanciation. Au lycée Lapérouse de Nouméa, certains profs portaient des masques (non obligatoires), « mais il faut qu’ils articulent bien sinon on ne comprend pas », s’amuse Swell, élève en Terminale S.

Plus globalement, le contexte sanitaire reste toujours aussi incertain. Le bilan reste élevé avec 21 340 morts en France, 544 de plus en 24 heures, même si le nombre de patients en réanimation baisse maintenant depuis deux semaines. Et, selon des estimations de l’institut Pasteur, seuls 6 % des Français auront été infectés par le coronavirus le 11 mai. Bien trop peu selon les spécialistes pour éviter une deuxième vague épidémique si toutes les mesures étaient intégralement levées après cette date.