Le FC Sochaux-Montbéliard lance le prix Julia-Beaudrey 2020

Julia Beaudrey était étudiante à l’école supérieure des technologies et des affaires (Esta) de Belfort. Elle s’en est allée en novembre 2016, à l’âge de 19 ans. Elle souffrait d’un ostéosarcome. « Elle était très impliquée dans son école, malgré son amputation de la jambe et sa maladie », rappelle le club dans un communiqué de presse présentant la démarche. La jeune femme était aussi investie dans l’association Semons l’espoir ; avec elle, elle avait gravi un sommet des Alpes à plus de 4 200 mètres d’altitude, à l’été 2016.

C’est en mémoire de cette étudiante et de son combat, que le FC Sochaux-Montbéliard organise le prix Julia-Beaudrey. « Julia Beaudrey renvoyait une image de courage à travers son combat contre la maladie et d’ouverture aux autres et aux valeurs de solidarité. En accord avec ses parents, le FC Sochaux-Montbéliard a souhaité honorer et perpétuer la mémoire de Julia auprès des étudiants et du monde associatif », insiste le club. Il est aussi associé à l’association Semons l’espoir, « via des visites aux enfants malades, des évènements, ou encore à la Ligue contre le Cancer », énumère-t-il.