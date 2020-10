Le fabricant de La Vache qui rit se lance dans le fromage sans lait

« On sait que les protéines animales sont gourmandes en termes de CO2 » alors « on végétalise nos gammes », a déclaré à l’AFP le PDG Antoine Fiévet, en marge d’une conférence de presse. Un Boursin 100 % végétal – à base de matières grasses issues de la noix de coco et du colza – sera vendu à compter de la fin du mois aux États-Unis sur la plateforme Amazon Fresh, avant d’être étendu au reste des distributeurs américains, a rapporté Cécile Béliot, directrice générale adjointe du groupe. Une date de commercialisation n’est pas arrêtée pour la France.

Par ailleurs, « un projet de Mini Babybel Végétal devrait voir le jour l’année prochaine aux États-Unis ». Bel prépare aussi « le lancement d’une nouvelle marque internationale dédiée 100 % végétale à venir dans les prochains mois ». Bel ne compte pas pour autant réduire sa collecte de lait (plus de 2 600 producteurs dans le monde, 2 milliards de litres par an), a-t-il assuré. Pour M. Fiévet, il ne s’agit pas d’opposer les produits laitiers à ceux d’origine végétale mais de « construire le meilleur des deux mondes » au moment où les consommateurs sont appelés à « réduire la part de l’animal au profit du végétal » pour des raisons nutritionnelles et de protection de la planète.