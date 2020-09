Le Cirque plume n’aura pas de dernier tour de piste

« C’est une nouvelle qui attriste tous les habitants de notre territoire, mais sans doute plus particulièrement les Francs-Comtois : cette fois, c’est acté, nous n’aurons plus le bonheur de voir le Cirque Plume », confie Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, dans un communiqué de presse. « Un communiqué poignant nous a tous pris de court : les conditions qu’impose la prudence sanitaire sont venues mettre un terme abrupt à la longue histoire d’amour et d’amitié qui liait notre Région à cette troupe sans égale », poursuit-elle. Dans les années 1980, le Cirque plume avait réinventé les arts du cirque, invitant « la musique, la danse, la couleur, le rythme, et surtout, ce qui savait nous toucher au cœur : la poésie », énumère Margie-Guite Dufay. « Je veux donc dire au Cirque Plume un au-revoir mêlé tout à la fois de tristesse et de gratitude. Rien n’entamera la tendresse dont il nous a fait cadeau », conclut-elle. Dans cette émotion du départ, le Cirque plume a lui écrit : « La vie continue : le cirque est très vivant et généreux, il est la vie qui continue. La poésie, elle, est éternelle. »