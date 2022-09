« Le bâtiment travaux publics n’a aucune visibilité »

Laurent Germain – Le mouvement a commencé avec les années covid. Il a fallu repenser les installations de chantier et les manières de travailler ; ce fut un plus pour le fonctionnement des chantiers et cela a permis de se poser les bonnes questions. Avec la chaleur, on travaille plus tôt, on met de l’eau. On va mieux isoler les bases de vie. On va plus se préoccuper des ouvriers. On va s’adapter.

Bruno Selli – On a toujours su s’adapter. Actuellement, ce sont des fortes chaleurs, qui durent longtemps, ce que nous n’avions pas avant. Les entreprises savent s’adapter vite.

Laurent Germain – On voit aussi un autre phénomène. On le voit bien sur les maisons de santé (construites à Belfort et Montbéliard, NDLR). On a bien travaillé sur l’isolation des bâtiments. Même s’il fait 40 °C dehors, les gens travaillent dans un environnement beaucoup plus acceptable, à l’intérieur.